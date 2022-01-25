Киев, 26 января, 2022, 02:24 — ИА Регнум. По меньшей мере 21 человек, включая 18 полицейских, пострадал в результате столкновений на акции протеста у здания Верховной рады Украины. Об этом сообщила на своей странице в Facebook полиция Киева.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

В ведомстве опровергли ранее появившуюся в СМИ информацию о гибели одного из протестующих. Кроме того, в сообщении отмечается, что по факту произошедшего у стен Рады было возбуждено два уголовных дела по статьям УК Украины «Хулиганство» и «Угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января у здания Верховной рады Украины предприниматели устроили акцию протеста с требованием провести налоговые реформы и упростить системы использования кассовых аппаратов. Демонстрация переросла в столкновения полицейских и протестующих. Полиция задержала не менее 20 человек.

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