Минск, , 02:17 — REGNUM Отчёт Международной организации гражданской авиации (ICAO) по инциденту с посадкой самолёта Ryanair в Минске является неполноценным из-за отсутствия записи переговоров экипажа с литовским диспетчером и некоторых других моментов. Об этом руководитель департамента по авиации Минтранса Белоруссии Артём Сикорский 25 января заявил в эфире телеканала «Беларусь-1».

Авиакомпания Ryanair Andrew Thomas

Артём Сикорский "Чего не хватает этому отчёту? Понять, почему экипаж умышленно стёр свои переговоры в кабине воздушного судна, именно того момента, когда они принимали решение лететь на Минск. Второе: почему нет переговоров пилота с Литвой, в частности, с литовским диспетчером».

По словам чиновника, Белоруссия предоставила ICAO записи всех переговоров, которые ирландский экипаж вёл в белорусском воздушном пространстве. А с другой стороны «записи стираются, информация пропадает, отчётов нет, и пилот не даёт интервью». Анализ полных данных помог бы установить, почему возле границы самолёт неожиданно изменил курс. А не утверждать, что «обстоятельств, которые потребовали изменить курс, не было».

Как сообщало ИА REGNUM, в отчёте Международной организации гражданской авиации (ICAO) утверждается, что сообщение о минировании самолёта авиакомпании Ryanair оказалось «намеренно ложным», его целью могло быть принуждение рейса с белорусским оппозиционером на борту приземлиться в Минске.

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