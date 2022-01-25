Казань, 26 января, 2022, 02:09 — ИА Регнум. Предприятие, которое успело отработать на рынке производства строительных металлических конструкций, изделий и их частей чуть более двух лет, получило иск о несостоятельности. Претензии налоговой службы к ООО «Электротехнический завод Тесла» арбитраж Татарии пока не принял к производству, передаёт ИА REGNUM.

Mike Cohen Банкротство

Заявление от управления федеральной налоговой службы России по РТ подано в суд 25 января 2022 года. Истец требует признать отсутствующего должника банкротом. Сумма заявленного долга — 4 389 929,39 рубля.

В ЕГРЮЛ завод зарегистрирован в ноябре 2019 года. Средняя численность персонала — около 60 человек. Уставный капитал — 10 тыс. рублей. Владелец и директор — Денис Николаев.

Напомним, ранее схожие претензии получил крановый завод из Тукаевского района Татарии. Рассматривать заявление о банкротстве АО «Набережночелнинский крановый завод» начнут 1 марта 2022 года.