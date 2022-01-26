Вашингтон, , 02:08 — REGNUM В общей сложности 13,4 млн баррелей нефти будут переданы из стратегического резерва США семи энергетическим компаниям Shell, Trafigura, Phillips 66, Macquarie, Chevron, ExxonMobil и BP для борьбы с кризисом на топливном рынке. Об этом 25 января сообщило на своем сайте американское министерство энергетики.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Указанные организации получат сырье от государства на условиях обмена, предполагающих, что заимствованный объем будет возращен котполностью с «надбавками», которые определяются заранее.

Как сообщало ИА REGNUM, с 17 декабря США начали продажу 18 млн баррелей нефти из своего стратегического резерва в качестве меры по стабилизации ситуации на топливном рынке.

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