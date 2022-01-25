США выделят из стратегического резерва еще 13,4 млн баррелей нефти
Вашингтон, 26 января, 2022, 02:08 — ИА Регнум. В общей сложности 13,4 млн баррелей нефти будут переданы из стратегического резерва США семи энергетическим компаниям Shell, Trafigura, Phillips 66, Macquarie, Chevron, ExxonMobil и BP для борьбы с кризисом на топливном рынке. Об этом 25 января сообщило на своем сайте американское министерство энергетики.
Указанные организации получат сырье от государства на условиях обмена, предполагающих, что заимствованный объем будет возращен котполностью с «надбавками», которые определяются заранее.
Как сообщало ИА REGNUM, с 17 декабря США начали продажу 18 млн баррелей нефти из своего стратегического резерва в качестве меры по стабилизации ситуации на топливном рынке.
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