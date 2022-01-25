Вашингтон, 26 января, 2022, 02:08 — ИА Регнум. В общей сложности 13,4 млн баррелей нефти будут переданы из стратегического резерва США семи энергетическим компаниям Shell, Trafigura, Phillips 66, Macquarie, Chevron, ExxonMobil и BP для борьбы с кризисом на топливном рынке. Об этом 25 января сообщило на своем сайте американское министерство энергетики.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Указанные организации получат сырье от государства на условиях обмена, предполагающих, что заимствованный объем будет возращен котполностью с «надбавками», которые определяются заранее.

Как сообщало ИА REGNUM, с 17 декабря США начали продажу 18 млн баррелей нефти из своего стратегического резерва в качестве меры по стабилизации ситуации на топливном рынке.

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