Ставрополь, , 02:00 — REGNUM Боевые вертолеты Ми-28Н и Ми-8АМТШ приняли участие в учениях в Ставропольском крае по огневой поддержке мотострелковых подразделений, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Ми-28НМ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Летчики были подняты по сигналу учебной тревоги, перебазировались на запасные аэродромы, где отработали огневую поддержку мотострелковых подразделений, сопровождение колонн при выдвижении, переброску и высадку тактического воздушного десанта», — говорится в сообщении.

Также вертолеты отработали перевозку и выгрузку боеприпасов и вооружений в условиях сложной местности. Кроме того, экипажи боевых машин произвели подготовку к перебазированию на запасные аэродромы, а также отработали выполнение боевых задач в ночное время.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин заявил, что к концу 2022 года ЦВО получит эскадрилью ударных вертолетов Ка-52. Предполагается, что подразделение будет размещаться на Урале.