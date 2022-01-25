Белград, 26 января, 2022, 02:22 — ИА Регнум. Сотрудники министерства внутренних дел Сербии не отслеживали и не прослушивали российских оппозиционеров в Белграде. Об этом говорится в сообщении, которое МВД Сербии опубликовало 25 января.

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«Министерство внутренних дел подчеркивает, что портал Nova. rs, у которого сложилась традиция публиковать ложную информацию, в очередной раз соврал. На этот раз о том, что сотрудники МВД следили за представителями российской оппозиции в Белграде и прослушивали их», — цитирует агентство FoNet текст сообщения.

Напомним, что портал Nova. rs ранее опубликовал интервью с российским оппозиционером Владимиром Кара-Мурза. В интервью он заявил о том, что глава МВД Сербии Александр Вулин во время визита в Москву в мае 2021 года передал российской стороне расшифровки переговоров, которые вели российские оппозиционеры в Белграде.