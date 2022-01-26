Москва, , 01:56 — REGNUM Выставленная в «даркнете» база данных приложения «Госуслуги Стоп Коронавирус» недействительна, личные данные пользователей затронуты не были. Об этом 25 января сообщила пресс-служба компании «Ростелеком».

QR-код Александр Полегенько © ИА REGNUM

В результате внутренней проверки ПАО «Ростелеком», было установлено, что опубликованные данные были сгенерированы вне системы и не относятся к действующей базе пользователей приложения.

Специалисты проверки выборочную проверку опубликованных QR и выяснили, что они неработоспособны. В базе содержатся первые буквы фамилии, имени и отчества, дата рождения и четыре последние цифры паспорта. Такие данные являются обезличенными и не относятся к персональным.

По данным компании, все персональные данные пользователей находятся в безопасности, внутренняя проверка по факту публикации обезличенных данных в сети продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России появились случаи телефонного мошенничества, связанного с QR-кодами.

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