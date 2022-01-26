Тегеран, , 08:29 — REGNUM 25 января министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от коронавирусной инфекции по стране возросло до 132 274, причем 23 иранца погибли от смертельного вируса за последние сутки. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Тест на COVID-19 Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Еще 23 иранца скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 132 274 человек», — сообщает министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние сутки по стране было выявлено 9 378 новых случаев заражения COVID-19, при этом 632 человека госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 6 085 073 пациента из общего числа 6 267 559 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете подчеркивается, что в настоящий момент 1241 пациент с COVID-19 находится в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что 60 544 155 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 53 733 768 человек на данный момент прошли повторную вакцинацию.