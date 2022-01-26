Москва, , 01:54 — REGNUM Конкурсный управляющий лопнувшего два года назад «Нэклис-Банка» потребовал привлечь к ответу шесть бывших топ-менеджеров компании, взыскав с них 1,512 млрд рублей убытков. Арбитраж Москвы начнёт рассматривать претензии 31 января 2021 года — с ходатайства об аресте имущества фигурантов, передаёт ИА REGNUM.

Среди ответчиков — бывший глава правления Сергей Борискин и экс-члены правления. Общая сумма претензий к ним — 1 512 145 899,01 рубля.

Напомним, банк остался без лицензии 10 января 2020 года, будучи по размеру активов на 249-м месте в РФ. В те годы кредитная организация среди прочего занималась доставкой пенсий по столице и Подмосковью.

Созданный в 1991 году банк, на 2018 год на 64% принадлежал Наталье Касперской (гендиректору группы InfoWatch). Долей она владела через кипрскую фирму.

У банка был филиал в Краснодаре.