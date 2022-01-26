Тегеран, , 08:44 — REGNUM 25 января Координационный совет провинции Тегеран по пропаганде ислама (CCOIP) объявил, что 11 февраля в столице Ирана состоится публичная демонстрация, посвященная годовщине победы Исламской революции. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава CCOIP Мохсен Махмуди заявил, что, несмотря на текущую ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, из-за которой прошлогоднее массовое мероприятие было отменено, демонстрация в текущем году состоится в установленный срок.

Согласно данным, в прошлом году праздничная демонстрация была проведена в режиме онлайн.

11 февраля отмечается день победы Исламской революции 1979 года, которая привела к падению шахского режима и созданию Исламской Республики Иран. Исламская революция в Иране стала одним из ключевых событий конца XX века и имела огромное историческое значение для всего мира.