Тегеран, 26 января, 2022, 08:44 — ИА Регнум. 25 января Координационный совет провинции Тегеран по пропаганде ислама (CCOIP) объявил, что 11 февраля в столице Ирана состоится публичная демонстрация, посвященная годовщине победы Исламской революции. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Глава CCOIP Мохсен Махмуди заявил, что, несмотря на текущую ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, из-за которой прошлогоднее массовое мероприятие было отменено, демонстрация в текущем году состоится в установленный срок.

Согласно данным, в прошлом году праздничная демонстрация была проведена в режиме онлайн.

11 февраля отмечается день победы Исламской революции 1979 года, которая привела к падению шахского режима и созданию Исламской Республики Иран. Исламская революция в Иране стала одним из ключевых событий конца XX века и имела огромное историческое значение для всего мира.