Ташкент, , 01:52 — REGNUM В Ташкенте и ряде регионах Узбекистана, где произошло массовое аварийное отключение электроэнергии, полностью восстановлено электроснабжение. Об этом пресс-служба министерства энергетики Узбекистана 26 января сообщает в своём Телеграм-канале.

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пресс-служба министерства энергетики Узбекистана «Электроэнергия в Ташкенте и некоторых регионах полностью восстановлена, однако отключения электроснабжения по причине аварийной ситуации могли повлечь за собой неполадки на местах, а именно на трансформаторных пунктах, подстанциях и самих кабелях».

Отмечается, что к настоящему моменту подачу электроэнергии восстановили в Самаркандской, Хорезмской и Джизакской областях, а также в республике Каракалпакстан.

Напомним, утром 25 января в Казахстане, Киргизии и Узбекистане начались проблемы с электроснабжением.

Как сообщало ИА REGNUM, в Узбекистане начали поэтапно восстанавливать подачу электроэнергии, которая была нарушена в результате масштабных отключений.

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