В Ташкенте и ряде регионов Узбекистана восстановили электроснабжение
Ташкент, 26 января, 2022, 01:52 — ИА Регнум. В Ташкенте и ряде регионах Узбекистана, где произошло массовое аварийное отключение электроэнергии, полностью восстановлено электроснабжение. Об этом пресс-служба министерства энергетики Узбекистана 26 января сообщает в своём Телеграм-канале.
Отмечается, что к настоящему моменту подачу электроэнергии восстановили в Самаркандской, Хорезмской и Джизакской областях, а также в республике Каракалпакстан.
Напомним, утром 25 января в Казахстане, Киргизии и Узбекистане начались проблемы с электроснабжением.
Как сообщало ИА REGNUM, в Узбекистане начали поэтапно восстанавливать подачу электроэнергии, которая была нарушена в результате масштабных отключений.
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