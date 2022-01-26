Тегеран, , 08:47 — REGNUM 25 января министерство здравоохранения Ирана запустило программу вакцинации против COVID-19 для детей в возрасте от 9 до 12 лет, заявил глава управления по связям с общественностью. Об этом сообщает иранское агентство IRNA.

Вакцинация

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Выступая перед журналистами IRNA, Мохаммад Хашеми заявил, что дети в возрасте от 9 до 12 лет теперь могут получить вакцины PastoCovac и Sinopharm. Он отметил, что эта мера принята в соответствии с шагами по иммунизации детей против омикронного варианта коронавирусной инфекции.

Ранее министерство здравоохранения объявило, что 60 513 855 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, в общей сложности 53 651 657 человек на данный момент прошли повторную вакцинацию.

Более того, 14 856 764 человека также сделали третий укол в качестве бустерной вакцины.