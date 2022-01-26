Тегеран, 26 января 2022, 08:50 — REGNUM 25 января министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан обсудил вопросы, представляющие взаимный интерес, со своим коллегой из Того Робертом Дусси. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Дусси, который в настоящий момент находится с официальным визитом в иранской столице, также провел переговоры с президентом Ирана Ибрагимом Раиси. В ходе встречи иранский президент заявил, что Иран стремится к всестороннему укреплению отношений с африканскими государствами, включая Того.
«Отношения должны соответствовать общим интересам», — подчеркнул президент Ирана на встрече с представителем африканского государства.
Со своей стороны, министр иностранных дел Того отметил, что его страна стремится в дальнейшем расширять связи с Исламской Республикой Иран, а также укреплять сотрудничество в экономической, культурной, политической и научной сферах.
Дусси также осудил несправедливые санкции Запада против ряда независимых государств, включая Исламскую Республику.