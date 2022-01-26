Тегеран, 26 января, 2022, 08:50 — ИА Регнум. 25 января министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан обсудил вопросы, представляющие взаимный интерес, со своим коллегой из Того Робертом Дусси. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Mfa.gov.ir Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан

Дусси, который в настоящий момент находится с официальным визитом в иранской столице, также провел переговоры с президентом Ирана Ибрагимом Раиси. В ходе встречи иранский президент заявил, что Иран стремится к всестороннему укреплению отношений с африканскими государствами, включая Того.

«Отношения должны соответствовать общим интересам», — подчеркнул президент Ирана на встрече с представителем африканского государства.

Со своей стороны, министр иностранных дел Того отметил, что его страна стремится в дальнейшем расширять связи с Исламской Республикой Иран, а также укреплять сотрудничество в экономической, культурной, политической и научной сферах.

Дусси также осудил несправедливые санкции Запада против ряда независимых государств, включая Исламскую Республику.