Сантьяго, 26 января 2022, 02:10 — REGNUM Избранный президент Чили Габриэль Борич подтвердил 25 января, что выведет почти 2000 солдат и снимет чрезвычайное положение на юге Чили, как только вступит в должность. Об этом сообщает новостное агентство Infobae.
Борич сделал данное заявление после того, как будущая глава МВД Изкия Сичез сказала на телевидении, что милитаризация юга страны не смогла снизить уровень насилия, возросший из-за конфликта южан с коренным населением Чили мапуче.
В ответ на это действующий президент Себастьян Пиньера заверил, что количество преступлений в регионе снизилось на 40% за три месяца присутствия армии.
Конфликт между индейцами мапуче и Чили длится уже несколько веков. Сельскохозяйственные и лесозаготовительные компании ведут свою деятельность на землях, которые мапуче считают своими. Президент Пиньера ввел чрезвычайное положение в четырех южных провинциях 12 октября, данная мера действует и в настоящее время.
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