Сантьяго, , 02:10 — REGNUM Избранный президент Чили Габриэль Борич подтвердил 25 января, что выведет почти 2000 солдат и снимет чрезвычайное положение на юге Чили, как только вступит в должность. Об этом сообщает новостное агентство Infobae.

Себастьян Пиньера и Габриэль Борич Gob.cl

Борич сделал данное заявление после того, как будущая глава МВД Изкия Сичез сказала на телевидении, что милитаризация юга страны не смогла снизить уровень насилия, возросший из-за конфликта южан с коренным населением Чили мапуче.

В ответ на это действующий президент Себастьян Пиньера заверил, что количество преступлений в регионе снизилось на 40% за три месяца присутствия армии.

Конфликт между индейцами мапуче и Чили длится уже несколько веков. Сельскохозяйственные и лесозаготовительные компании ведут свою деятельность на землях, которые мапуче считают своими. Президент Пиньера ввел чрезвычайное положение в четырех южных провинциях 12 октября, данная мера действует и в настоящее время.

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