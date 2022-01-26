Тегеран, 26 января, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Введение санкций на экспорт иранской нефти вызвало некоторые трудности для Соединенных Штатов, когда дело дошло до борьбы с высокими ценами на энергоносители в преддверии промежуточных выборов 2022 года в США, заявил эксперт 25 января. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

ИА REGNUM Иран

Ферейдун Баркешли, президент Венской группы энергетических исследований в Австрии, заявил иранской газете, что рейтинг общественного одобрения президента США Джо Байдена упал до самого низкого уровня в сравнении со всеми американскими президентами за последние 30 лет. По его словам, люди в стране голосуют, основываясь «на ценах на заправках».

«Более того, Китай официально объявил, что он закупил четыре миллиона баррелей сырой нефти у Ирана», — подчеркнул Баркешли, отметив, что такой шаг был беспрецедентным с момента выхода США из ядерной сделки 2015 года. По мнению эксперта, данный факт лишний раз свидетельствует, что мировой рынок нефти претерпел изменения за последние два года.

По словам аналитика, Иран стремится к сбалансированным ценам от 65 до 75 долларов за баррель. Хотя Тегеран получит больше прибыли от более высоких цен, создание баланса между прибылью страны-производителя и интересами по получению дополнительных выгод попросту невозможно.

Далее эксперт по нефтяному рынку отметил, что США и особенно президент Байден находятся под давлением из-за высоких цен на нефть, при этом уже летом состоятся промежуточные выборы.

«Помимо внутреннего давления в США из-за высоких цен, другие страны с твёрдой волей выступают против эмбарго на сырую нефть», — утверждает Баркешли, заявляя, что США ввели санкции в отношении экспорта венесуэльской и иранской нефти, вытеснив с мировых рынков 5,5 миллиона баррелей, которые ежедневно поставлялись двумя странами.