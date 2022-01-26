Порт-о-Пренс, , 02:11 — REGNUM Бывший сенатор Гаити Жан Шарль Моис прибыл 25 января в Порт-о-Пренс после ареста и депортации из США. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Герб Гаити Lokal_Profil and Myriam Thyes

Политик заявил, что его арестовали в США после возвращения из тура по Нигерии и Катару, куда он отправился в поисках новых экономических возможностей для Гаити. Кроме того, власти США аннулировали его визу и подвергли допросу. Моис назвал подобное поведение преступлением.

Жан Шарль Моис был кандидатом в президенты Гаити в 2015 году, а с 2009 по 2015 представлял Северный департамент в Сенате.

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