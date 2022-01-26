Тегеран, , 08:54 — REGNUM 25 января секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана (SNSC) Али Шамхани заявил, что метод косвенных контактов между иранской и американской делегациями в Вене может измениться только в том случае, если будет достигнуто «хорошее соглашение». Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

США и Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

«Контакты с американской делегацией в Вене осуществлялись посредством неофициальных письменных обменов. До сих пор не было и не будет необходимости в дополнительных переговорах и консультациях», — написал Шамхани в твиттере.

«Текущий метод связи может быть заменен другими только тогда, когда мы достигнем хорошей сделки», — отметил он.

Иран и группа 4+1 (Китай, Франция, Германия, Россия и Великобритания) проводят переговоры в Вене (Австрия) о возможном возвращении США к ядерной сделке 2015 года, что также приведет к отмене санкций против Ирана в обмен на полное соблюдение Тегераном нового ядерного соглашения.

Хотя делегация США не имеет прямого контакта с иранской командой и ведет переговоры с другими командами в Вене, страна косвенно участвует в переговорном процессе.