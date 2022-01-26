Тегеран, 26 января, 2022, 08:56 — ИА Регнум. 25 января представитель правительства Ирана заявил, что недавняя поездка президента Ибрагима Раиси в Россию соответствовала политике действующей администрации по сбалансированному развитию международных отношений. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Minsvyaz.ru Флаги России и Ирана

Али Бахадори Яхроми заявил на пресс-конференции, что иранский президент по главе высокопоставленной делегации посетил Россию на прошлой неделе в соответствии с политикой сбалансированного развития отношений с другими странами и диверсификации внешней политики путем приоритизации соседних государств.

Он отметил, что условия не были подходящими для визита из-за ситуации с распространением коронавируса в России, однако поездка все же состоялась в соответствии с протоколами здравоохранения.

По словам Яхроми, Раиси и его российский коллега Владимир Путин встретились в Кремлевском дворце без каких-либо ограничений по времени и в обстановке взаимного уважения.

Представитель правительства также пообещал, что иранцы очень скоро увидят результаты, достигнутые в ходе государственного визита.

Среди достижений визита он упомянул введение в действие ирано-российской кредитной линии и увеличение ее с 5 миллиардов долларов до 10 миллиардов долларов на первом этапе.

Представитель правительства также сообщил, что в ходе этого визита Иран и Россия заключили другие соглашения об увеличении экспорта иранских фруктов, а также о надлежащем и эффективном использовании железнодорожных и других транспортных коридоров.