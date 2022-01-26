Тегеран, 26 января, 2022, 08:56 — ИА Регнум. 25 января министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан в послании передал теплые пожелания народу и правительству Индии по случаю национального Дня республики. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

En.mfa.ir Глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан

«Передаю теплые пожелания моему коллеге @Drsjaishankar, правительству и народу Индии в связи с празднованием Дня республики», — написал Амирабдоллахиан в своем твиттере.

Глава МИД Ирана отметил: «Будем продолжать работать над дальнейшим расширением всеобъемлющих отношений на двусторонней и региональной основе. Также надеемся на сотрудничество в рамках различных международных форумов».

День республики — национальный праздник в Индии, когда вся страна торжественно отмечает дату вступления в силу Конституции Индии 26 января 1950 года, заменив Закон о правительстве в качестве основополагающего документа страны. Этот день также знаменует переход страны от статуса британского доминиона к независимой республике.