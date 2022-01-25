Лондон, 26 января, 2022, 01:45 — ИА Регнум. Не менее 19 человек пострадали в результате дорожной аварии с двухэтажным автобусом на северо-востоке Лондона, 25 января сообщило на своей странице в Twitter городская служба скорой помощи.

Автобус

Транспортное средство врезалось в жилой дом. Пятеро пострадавших, включая троих детей, были госпитализированы. Телеканал Би-би-си передал о том, что ДТП могло произойти из-за поломки тормозов.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января на юго-западе Турции произошла авария с пассажирским автобусом. Водитель транспортного средства и двое пассажиров погибли. Еще 18 человек получили травмы.