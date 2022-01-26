Нью-Йорк, США, , 01:36 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 25 января снижением. Больше других потерял Nasdaq.

Фондовая биржа на Уолл-стрит USA-Reiseblogger

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 66,77 пункта (0,19%), до уровня 34 297,73 пункта. S&P 500 подешевел на 53,68 пункта (1,22%), до уровня 4356,45 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 315,83 пункта (2,28%), до уровня 13 539,29 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $1,83 (2,20%), до уровня $85,14 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 24 января незначительным ростом, несмотря на утреннюю просадку на фоне ожидания решения по ключевой ставке ФРС и обострения ситуации вокруг Украины.

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