Москва, , 01:37 — REGNUM Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска Минобороны РФ к ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам», с которого пытались взыскать почти 0,5 млрд рублей. Вердикт суда ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Министерство обороны РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

В карточке дела появилась запись судьи Пронина — «в иске отказать полностью». Само решение для ознакомления ещё не доступно.

Напомним, спор рассматривался с сентября 2021 года. Речь шла «о взыскании 499 003 994,44 рубля». Это пока единственные детали дела.

Примечательно: 19 января 2022 года министерство подало целую серию финансовых исков (в базе — 13 заявлений) к тому же госпредприятию. К примеру, по одному из них взыскать пытаются 120 893 389,54 рубля.

Напомним, ранее ведомство выиграло финансовый спор с национальным центром вертолётостроения им. М. Л. Миля и Н. И. Камова, с которого было взыскано свыше 23,5 млн рублей. Сумма в материалах суда была указана как ущерб, полученный при авиаинциденте.