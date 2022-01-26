Сан-Хосе, , 02:10 — REGNUM Коста-риканская вулканологическая обсерватория зафиксировала 25 января столб дыма высотой около 800 метров над жерлом вулкана Ринкон-де-ла-Вьеха. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Вулкан Иван Шилов © ИА REGNUM

Вулкан активизировался в декабре 2021 года, когда сейсмологи начали фиксировать периодическую вулканическую активность, сопровождаемую выбросом эксплозивного материала из жерла. Также известно о выбросах пеплового материала из других коста-риканских вулканов — Турриальбы, Ареналя, Ирасу и Поаса, вулкан Овсикори также проявляет признаки приближающегося извержения.

Вулканологи сообщают, что произошедшее извержение стало самым энергичным за последние два года наблюдений.

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