Порто-Ново, 26 января, 2022, 01:26 — ИА Регнум. Партия российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» в размере 100 тысяч доз была передана Россией в качестве гуманитарной помощи Бенину, 25 января сообщили в пресс-службе посольства РФ в этой африканской республике.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник Лайт»

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Торжественная церемония передачи груза произошла в аэропорту бенинского города Котону. В мероприятии приняли участие российский посол в Бенине Игорь Евдокимов и генеральный секретарь МИД африканской республики Эрве Джокпе.

Бенинский чиновник выразил благодарность правительству России и Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ) за помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря Россия передала 100 тысяч доз «Спутника Лайт» в дар Вьетнаму.

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