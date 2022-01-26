Скопье, , 01:36 — REGNUM В Северной Македонии 25 января в результате обследования 6193 образцов выявили 2341 нового носителя коронавируса, при этом 308 человек заразились повторно. Также зарегистрировано 1470 случаев выздоровления. За сутки в стране скончались 26 пациентов с COVID-19.

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В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране было выявлено 259 328 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 8266, 230 206 пациентов выздоровели. Активных случаев заражения в стране насчитывается 21 956 — за новогодние праздники оно удвоилось, скончались около ста пациентов.

Каждые три дня в стране с двухмиллионным населением умирает свыше 30 человек с коронавирусной инфекцией.

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