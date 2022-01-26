Санкт-Петербург, , 01:16 — REGNUM Сумма трансфера 22-летнего флангового защитника сборной России Арсена Адамова из «Урала» в «Зенит» составила 5 миллионов евро. Эта сумма является рекордной для «Урала».

Логотип «Зенита»

Соглашение Арсена Адамова с «Зенитом» рассчитано на четыре с половиной года до конца сезона 2025/26.

В текущем сезоне Арсен Адамов сыграл в семнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Ростова». За сборную России Адамов пока не дебютировал, хоть и был вызван в расположение национальной команды на матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2022.

До «Урала» Адамов выступал за грозненский «Ахмат», который покинул 15 января 2021 года за 55 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 1,5 миллиона евро, что в 7,5 раз больше, чем полтора года.