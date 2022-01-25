София, 26 января, 2022, 01:15 — ИА Регнум. Министр финансов Болгарии Ассен Вассилев сдал тест на выявление коронавирусной инфекции, который показал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба болгарского минфина.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

По ее данным, министр сдал тест 25 января, так как чувствовал недомогание. Результаты подтвердили наличие COVID-19 у Вассилева. В связи с этим он перешел на дистанционный режим работы. Отметим, что ранее коронавирусной инфекцией заболели спикер парламента Болгарии Никола Минчев и глава болгарского МИД Теодора Генчовска.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января в Болгарии за одни сутки выявили рекордное за прошедший год число зараженных коронавирусом нового типа — 11 049 человек. Всего в республике за время пандемии выявили около 891 тыс. носителей SARS-CoV-2. От осложнений COVID-19 в стране умерли 32 796 человек.