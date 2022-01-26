Вашингтон, , 01:12 — REGNUM По меньшей мере 39 человек пропали без вести после крушения лодки возле побережья американского штата Флорида. Об этом 25 января сообщила на своей странице в Twitter Береговая охрана США, которая занимается поисками пропавших.

Лодка с мигрантами U.S. Coast Guard

Информация о происшествии поступила от одного из выживших, который также находился на указанном судне и уцелел при затоплении лодки, а позже был обнаружен в воде. Лодка отплыла от Багамских островов 22 января и перевернулась, попав в шторм примерно в 70 км от берегов Флорида.

В Береговой охране полагают, что судно использовалось для незаконной перевозки людей. Для поиска пропавших задействовали «большое количество катеров и авиации».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января не менее 180 человек пропали без вести в результате кораблекрушения на реке Конго на северо-западе Демократической Республики Конго.

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