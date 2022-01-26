Севилья, Испания, , 01:10 — REGNUM На официальном сайте испанской «Севильи» объявили о трансфере 26-летнего французского флангового нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля. Футболист проведет в составе «красно-белых» полгода на правах аренды, после чего вернется в «МЮ».

Антони Марсьяль Fuguito

Также сообщается, что «Севилья» заплатит «Манчестер Юнайтед» 6−7 миллионов евро за полугодичную аренду игрока.

В текущем сезоне на счету Антони Марсьяля лишь один забитый мяч в ворота «Эвертона» в одиннадцати матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Суммарно на поле нападающий провел 365 минут.

Ранее сообщалось, что на Марсьяля также претендует каталонская «Барселона».