Флоренция, Италия, , 01:03 — REGNUM Как сообщает издание Sky Sports, «Фиорентина» согласилась отпустить 21-летнего таранного форварда сборной Сербии Душана Влаховича в туринский «Ювентус».

Логотип Ювентуса

Руководство «старой синьоры» предложило клубу из Флоренции 75 миллионов евро за трансфер сербского нападающего.

Ранее сообщалось, что на Душана Влаховича также претендуют «Манчестер Сити» и лондонский «Арсенал».

В текущем сезоне Влахович принял участие в 21-м туре итальянской Серии А 2021/22, в котором отметился семнадцатью голами и двумя результативными передачами. В трех матчах Кубка Италии на счету форварда три забитых мяча.

Влахович перешел в «Фиорентину» 1 июля 2018 года из сербского «Партизана» за 1,95 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость Влаховича, по оценкам портала transfermarkt, составляет 70 миллионов евро.