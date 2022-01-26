Мехико, 26 января 2022, 00:53 — REGNUM Не менее восьми человек погибли в результате столкновений между заключенными в тюрьме в штате Колима на западе Мексики, 25 января сообщило на своем сайте региональные власти.
Еще семь арестантов пострадали. Отмечается, что ситуацию в учреждении удалось взять под полный контроль. Прокуратура начала расследование по факту случившегося. Руководство штата выразило соболезнования семьям погибших и пообещало оказать помощь пострадавшим при инциденте.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня в тюрьме штата Табаско на юго-востоке Мексики произошли беспорядки, которые привели к гибели шести заключенных. Кроме того, 16 человек получили ранения.
Читайте ранее в этом сюжете: В мексиканской тюрьме в столкновениях погибли шесть человек