Мехико, , 00:53 — REGNUM Не менее восьми человек погибли в результате столкновений между заключенными в тюрьме в штате Колима на западе Мексики, 25 января сообщило на своем сайте региональные власти.

В тюрьме Цитата из к/ф «Выстрел в пустоту». Реж. Рик Роман. 2017 США

Еще семь арестантов пострадали. Отмечается, что ситуацию в учреждении удалось взять под полный контроль. Прокуратура начала расследование по факту случившегося. Руководство штата выразило соболезнования семьям погибших и пообещало оказать помощь пострадавшим при инциденте.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня в тюрьме штата Табаско на юго-востоке Мексики произошли беспорядки, которые привели к гибели шести заключенных. Кроме того, 16 человек получили ранения.

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