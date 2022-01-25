Мехико, 26 января, 2022, 00:53 — ИА Регнум. Не менее восьми человек погибли в результате столкновений между заключенными в тюрьме в штате Колима на западе Мексики, 25 января сообщили на своем сайте региональные власти.

Цитата из к/ф «Выстрел в пустоту». Реж. Рик Роман. 2017 США В тюрьме

Еще семь арестантов пострадали. Отмечается, что ситуацию в учреждении удалось взять под полный контроль. Прокуратура начала расследование по факту случившегося. Руководство штата выразило соболезнования семьям погибших и пообещало оказать помощь пострадавшим при инциденте.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня в тюрьме штата Табаско на юго-востоке Мексики произошли беспорядки, которые привели к гибели шести заключенных. Кроме того, 16 человек получили ранения.