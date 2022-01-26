Североморск, Мурманская область, , 00:53 — REGNUM Северный флот (СФ) ВМФ России и Арктическая экспедиционная группировка начали масштабные учения, нацеленные на отработку действий по разрешению кризисных ситуаций в Арктическом океанском районе, обеспечению военной безопасности и морской экономической деятельности. Об этом 26 января сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» Mil.ru

В ходе учений, которые в соответствии с Планом подготовки ВС РФ на 2022 год проводятся под руководством командующего СФ адмирала Александра Моисеева, будут проверены «слаженность действий тактических групп кораблей и судов, подразделений береговых войск в ходе выполнения совместных учебно-боевых задач в Арктике», а также отработаны «тактические приёмы и способы ведения морского боя и боевых действий в арктическом регионе» и «вопросы защиты коммуникаций Северного морского пути, охраны и обороны гарнизонов Северного флота».

пресс-служба СФ «В основных практических действиях сил и войск Северного флота, которые пройдут в акватории Баренцева моря, будут задействованы фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», большой противолодочный корабль «Североморск», большой десантный корабль «Иван Грен», подводные лодки, суда обеспечения, а также самолёты и вертолёты армии ВВС и ПВО Северного флота».

Отмечается, что в учениях будет задействовано до 30 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, до 20 самолётов и вертолётов, около 140 единиц боевой и специальной техники, около 1200 человек личного состава флота и экспедиционной группировки. В манёврах, помимо морских полигонов, также будут задействованы несколько береговых полигонов в Мурманской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Аравийском море прошли российско-китайские военные учения «Мирное море — 2022», в которых с российской стороны были задействованы гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Трибуц» и большой морской танкер «Борис Бутома».

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