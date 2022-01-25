Салехард, 26 января, 2022, 00:48 — ИА Регнум. На Ямале выйдет сборник комиксов на языке хантов от Ивана Сандрина из Шурышкарского района. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания ЯНАО.

Zs.yanao.ru Комиксы «Ханты монсь»

Комиксы «Ханты монсь» основаны на рукописях сказок, собранных первым учителем Ивана Сандрина — фольклористом Романом Кельчиным.

После издания комиксы отправятся в школы Шурышкарского района, всем желающим будет доступна электронная версия.

«С помощью комиксов школьники будут изучать родной язык, познакомятся со сказками и культурой народа ханты. Думаю, такой формат обязательно заинтересует ребят и придётся им по душе», — отметил председатель Заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин.

Отмечается, что комиксы — это не первый проект Ивана Сандрина по сохранению и популяризации культуры народа ханты. Ранее, в 2021 году он выпустил аудиосборник «Сказки народа ханты».