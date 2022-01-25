Милан, Италия, 26 января, 2022, 00:43 — ИА Регнум. 27-летний фланговый атакующий защитник «Аталанты» и сборной Германии Робин Госенс отклонил контрактное предложение «Ньюкасла», чтобы продолжить карьеру в миланском «Интере».

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Как сообщает журналист Фабрицио Романо, переговоры клубов из Милана и Бергамо находятся на продвинутой стадии.

В текущем сезоне из-за травмы подколенного сухожилия Робин Госенс принял участие лишь в шести турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Сассуоло». В двух матчах Лиги Чемпионов УЕФА немецкий латераль забил один гол.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» готов предложить «Аталанте» 35 миллионов евро за трансфер игрока. Самому Госенсу «сороки» готовы платить 3,5 миллиона евро за сезон.