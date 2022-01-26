Париж, , 00:40 — REGNUM Фотограф Рене Робер, получивший всемирную известность благодаря съёмке танцев в стиле фламенко, замёрз посреди столицы Франции, города Парижа. Об этом 25 января сообщил телеканал BFMTV.

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Как рассказал близкий друг фотографа, журналист и музыкант Мишель Момпонте, Рене Робер накануне вышел из своего дома на улице Тюрбиго на прогулку. Во время прогулки 84-летнему Роберу стало плохо, он упал, ударившись головой о тротуар, и потерял сознание.

Отмечается, что пожилой фотограф пролежал без сознания посреди одной из оживлённых улиц Парижа несколько часов, но никто не пришёл к нему на помощь. Только ранним утром, около 06:30 по местному времени, проходивший мимо бездомный вызвал бригаду скорой помощи. Фотографа доставили в больницу в крайне тяжёлом состоянии, с травмой головы и сильным переохлаждением. Спасти мужчину не удалось.