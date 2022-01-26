Дублин, , 00:37 — REGNUM Премьер-министр Ирландии Михол Мартин призвал ирландских граждан избегать необязательных поездок на Украину из-за ситуации на российско-украинской границе. Об этом он заявил 25 января в ходе выступления нижней палате парламента страны.

Ирландия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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По его словам, у Дублина вызывает беспокойство «тысячи российских военнослужащих», которые сосредоточились возле своей границы. Мартин отметил, что власти Ирландия выступают за дипломатическое решение сложившейся ситуации.

Он добавил, что такая деятельность должна основываться на «правилах международного порядка», «уважении территориальной целостности стран», а также на «демократических принципах».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Канады рекомендовало покинуть Украину своим дипломатам и членам их семей.

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