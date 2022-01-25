Генуя, Италия, 26 января, 2022, 00:28 — ИА Регнум. 35-летний экс-защитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной Италии Доменико Кришито, как утверждает издание Tuttomercato, после завершения текущего сезона перейдет в клуб из МЛС.

Вячеслав Евдокимов Доменико Кришито

Кришито покинул «Зенит» и перешел в «Дженоа» 1 июля 2018 года на правах свободного агента. Текущее соглашение итальянского защитника с «сине-бело-голубыми» рассчитано до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне на счету Доменико Кришито шесть забитых мячей и одна результативная передача в шестнадцати матчах за генуэзский клуб во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что фланговый нападающий «Наполи» и сборной Италии Лоренцо Инсинье подписал предварительный контракт с канадским клубом «Торонто», выступающим в МЛС. Трансфер состоится летом 2022 года.