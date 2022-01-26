Бафусам, Камерун, 26 января 2022, 00:24 — REGNUM 25 января сборная Сенегала в матче 1/8 финала Кубка Африканских Наций одержала уверенную победу над сборной Кабо-Верде. Матч, проходивший в Бафусаме на стадионе «Куеконг», завершился со счетом 2:0.
Первый мяч на экваторе второй половины забил вингер «Ливерпуля» Садио Мане — 1:0. В компенсированное время 21-летний нападающий Бамба Дьенг удвоил преимущество хозяев — 2:0.
Красные карточки получили футболисты сборной Кабо-Верде Патрик (21') и Возинья (57').
Статистика матча (Сенегал/ Кабо-Верде)
Удары 16/2
Удары в створ 4/1
Владение 64%/36%
Угловые 10/1
Нарушения 12/14
Составы команд:
Сенегал: Менди, Сисс (Туре, 82'), Кулибали, Сарр, Диалло, Гейе, Менди, Диа, Гуйе (Лопи, 82'), Мане (Дьенг, 70'), Дьедиу.
Кабо-Верде: Возинья, Стопира, Лопес (Диней, 46'), Фортес, Патрик, Тавареш (Борхес, 69'), Сантуш (Тавареш, 75'), Фортес, Альваренга, Родригес (Марсио, 59'), Мендеш (Семеду, 75').