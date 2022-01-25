Бафусам, Камерун, 26 января, 2022, 00:24 — ИА Регнум. 25 января сборная Сенегала в матче 1/8 финала Кубка Африканских Наций одержала уверенную победу над сборной Кабо-Верде. Матч, проходивший в Бафусаме на стадионе «Куеконг», завершился со счетом 2:0.

Arabia.as.com Кубок Африканских Наций

Первый мяч на экваторе второй половины забил вингер «Ливерпуля» Садио Мане — 1:0. В компенсированное время 21-летний нападающий Бамба Дьенг удвоил преимущество хозяев — 2:0.

Красные карточки получили футболисты сборной Кабо-Верде Патрик (21') и Возинья (57').

Статистика матча (Сенегал/ Кабо-Верде)

Удары 16/2

Удары в створ 4/1

Владение 64%/36%

Угловые 10/1

Нарушения 12/14

Составы команд:

Сенегал: Менди, Сисс (Туре, 82'), Кулибали, Сарр, Диалло, Гейе, Менди, Диа, Гуйе (Лопи, 82'), Мане (Дьенг, 70'), Дьедиу.

Кабо-Верде: Возинья, Стопира, Лопес (Диней, 46'), Фортес, Патрик, Тавареш (Борхес, 69'), Сантуш (Тавареш, 75'), Фортес, Альваренга, Родригес (Марсио, 59'), Мендеш (Семеду, 75').