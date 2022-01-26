Манчестер, Великобритания, 26 января 2022, 00:20 — REGNUM Журналист Фабрицио Романо сообщил, что «Кристал Пэлас» и «Валенсия» претендуют на 24-летнего опорного полузащитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Нидерландов Донни ван де Бека.
Также сообщается, что главный тренер «красных дьяволов» Ральф Рангник не намерен отпускать нидерландского футболиста.
На счету ван де Бека лишь один забитый мяч в ворота «Уотфорда» в четырнадцати матчах за «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне во всех турнирах.
Донни ван де Бек перешел в «Манчестер Юнайтед» 2 сентября 2020 года за 39 миллионов евро. Transfermarkt оценивает нидерландского полузащитника в 25 миллионов евро. Текущее соглашение ван де Бека с «красными дьяволами» рассчитано до 30 июня 2025 года.