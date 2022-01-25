Манчестер, Великобритания, 26 января, 2022, 00:20 — ИА Регнум. Журналист Фабрицио Романо сообщил, что «Кристал Пэлас» и «Валенсия» претендуют на 24-летнего опорного полузащитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Нидерландов Донни ван де Бека.

Донни ван де Бек

Также сообщается, что главный тренер «красных дьяволов» Ральф Рангник не намерен отпускать нидерландского футболиста.

На счету ван де Бека лишь один забитый мяч в ворота «Уотфорда» в четырнадцати матчах за «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне во всех турнирах.

Донни ван де Бек перешел в «Манчестер Юнайтед» 2 сентября 2020 года за 39 миллионов евро. Transfermarkt оценивает нидерландского полузащитника в 25 миллионов евро. Текущее соглашение ван де Бека с «красными дьяволами» рассчитано до 30 июня 2025 года.