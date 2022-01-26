Порт-о-Пренс, , 00:19 — REGNUM Бывший сенатор Гаити Жан-Шарль Моиз был задержан в США и выдворен американскими властями на родину, 24 января сообщил новостной портал Gazette Haiti со ссылкой на экс-парламентария.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Политика задержали в городе Майами, куда он прибыл из Африки и откуда должен был самостоятельно добраться до Гаити. В США Моиза допросили сотрудники иммиграционной службы. Они пытались узнать детали разговора, который якобы был у экс-сенатора с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

Кроме того, Моиза расспросили о людях, с которыми он встречался в Нигерии. Бывший парламентарий добавил, что власти США аннулировали ему визу и запретили посещать страну в течение пяти лет. Жан-Шарль Моиз также считается соратником убитого в июле 2021 года президента Гаити Жовенеля Моиза.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января Доминиканская Республика выдала США Родольфа Жаара — одного из подозреваемых в причастности к убийству Жовенеля Моиза.

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