Москва, , 09:20 — REGNUM Сервис «Мои платежи» на столичном портале mos.ru стал удобнее для предпринимателей — теперь юридические лица могут использовать его не только для поиска счетов, но и для их оплаты. Об этом 26 января сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Цифровой пропуск Mos.ru

«Электронными услугами и другими возможностями портала mos.ru пользуются уже более 400 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей. Благодаря новой функции им больше не нужно переходить на другие онлайн-ресурсы, чтобы оплачивать текущие счета. Теперь это можно сделать через корпоративный кабинет в любое удобное время», — сказала Сергунина.

В разделе «Мои платежи» столичные предприниматели могут найти и оплатить в общей сложности свышетрех тысяч счетов за различные виды услуг. Ожидается, что в дальнейшем их перечень будет постоянно расширяться. Воспользоваться новой возможностью могут юридические лица и индивидуальные предприниматели с корпоративным кабинетом на mos.ru.

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