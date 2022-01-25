Ньюкасл, Великобритания, , 23:50 — REGNUM Английский футбольный клуб «Ньюкасл» предложил французскому «Лиону» 40 миллионов евро за трансфер 24-летнего бразильского центрального полузащитника Бруно Гимарайнса. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил журналист Фабрицио Романо.

Бруно Гимарайнс перешел в «Лион» из «Атлетико Паранаэнсе» 30 января 2020 года за 20 миллионов евро. Немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает бразильского полузащитника в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Бруно Гимарайнс принял участие в 26-ти матчах за «Лион» во всех турнирах, в которых смог отметиться пятью результативными передачами и получил три желтые карточки.

Ранее «Ньюкасл» уже объявил о переходах защитника Кирана Триппьера из «Атлетико» за 16,2 миллиона евро и форварда «Бернли» Криса Вуда за 30 миллионов евро. Также «сороки» проявляют интерес к центральному защитнику «Севильи» Диего Карлосу.