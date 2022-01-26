26 января 2022 | Время чтения 2 мин

Ирина Инашвили, , 00:08 — REGNUM Сюжет грузинской телекомпании «Имеди» на тему летального оружия, полученного Украиной от США в ожидании «агрессии со стороны России» вызвал широкий отклик в грузинских соцсетях. Часть пользователей осудила «агрессора» и выразила поддержку Украине, другая же часть подвергла критике США и Запад за подстрекательство украинских властей к противостоянию с ближайшим соседом.

Отношения России и Грузии Иван Шилов © ИА REGNUM

«Будто бы мира хотят (США), а на самом деле поставляют оружие», — откликнулась на сюжет на странице телекомпании в соцсети Facebook пользователь Н.Н.

«А как они помогут? Когда Россия начнет вторжение, потом уже будет поздно. Подумайте немного», — возразил ей Л.М.

Ужас Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Значит, если твой большой сосед угнетает тебя, а другой предлагает помощь, ты откажешься?» — поддержал его в споре с Н.Н. пользователь В.К.

«Украина себя в обиду не даст. Они воевать умеют. Там что-то другое скрывается, что мы пока не знаем. Россия не допустит вступления Украины в НАТО. Они (США) давно хотят развалить Россию, чтобы потом прибрать к рукам ее богатства. А потом доберутся и до Грузии, и никто не знает, что нас ожидает», — не отступала Н.Н.

«А как Украина защитится в одиночку перед огромным чудовищем?» — поинтересовалась М.М.

«А зачем этим несчастным (украинцам) это оружие. В одно место вставят его им русские, и будет еще больнее. Жаль мне этих безмозглых», — заметил С.Б.

«Погубят они Украину», — поддержал его Г.Д.М.

«Америка и НАТО приносят Украину в жертву так же, как принесли в жертву и нас», — продолжила Х.Х.

«Если Запад не помогает Украине войсками, пусть хотя бы сделает так, чтобы это дорого обошлось России, чтобы нанести как можно больший урон российской армии. Пусть дадут много современного оружия», — предложил Г.Б.

«Ну, короче, это называется подливать масла в огонь», — констатировал Г.М.

«Интересно, что собирается выиграть Украина? Только народ погубят», — с сожалением отметил С.С.

«Сейчас Украина начнет Третью мировую войну, столько оружия набрала. Или Россия нападет на всех, кроме Украины», — предсказал Н.З.Э.

ВСУ U.S. Army Europe

«Этот информационный канал — гнездо сплетников. На самом деле происходит совсем другое», — иронично заметил А.К.

«Так, задаром, ничего Америка не даст, наложит долг на Украину», — высказался Д.П.

«Это Америка, «миролюбивая» страна», — поддержала его Х.С.

«Это война Америки с Россией на территории Украины. Америка пытается ослабить Россию, а что ожидает Украину, Джо без разницы», — пояснила Н.П.

«Если бы Америка и Европа были на что-то способны, девять раз уже проглотили бы Россию. А то, что из-за Украины или Грузии выступят против России, — это сказки», — подчеркнул Г.К.